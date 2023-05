பணம், தங்கம் போல... நம் தகவல்களையும் பாதுகாப்போம்!

எதையும் மிக அதிகமாகப் பகிர்வதே ஆபத்தானதுதான். இது சமூக வலைதளங்களுக்குப் பொருந்தும். Google உட்பட அனைத்துத் தளங்களிலும் Two factor authentication-ஐ செய்து வைத்திருக்க வேண்டும். Secondary போன் நம்பர் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும். பழைய டாக்குமென்ட்களை வருட இறுதியில் PURGE செய்துவிட வேண்டும். முக்கியமான ஆவணங்களின் தகவலை கணினியில் சேகரித்து வைக்காமல் தனியாக ஹார்டு டிஸ்கில் சேகரித்து வைக்க வேண்டும். ஆண்ட்ராய்டு மொபைல்களில் புதிதாகச் செயலிகளைப் பதிவிறக்கம் செய்தால் அது permission என்று கேட்கும் அனைத்திற்கும் ‘Allow’ கொடுக்கக்கூடாது. Browser-களில் password-ஐ சேமித்து வைத்தாலும் Settings-ல் சென்று Security option-ல் data breach notification-ஐ on செய்ய வேண்டும். எக்காரணம் கொண்டும் Sensitive personalised information எனச் சொல்லக்கூடிய OTP, ATM PIN போன்ற எண்களை யார் கேட்டாலும் கொடுத்துவிடக் கூடாது. End to End encrypted சேவை என்றும் incognito என்றும் எதுவுமே கிடையாது. இணையதளத்தில் Privacy என்ற வார்த்தைக்கு இடமே இல்லை. ஆக அனைத்திலும் கவனம் வேண்டும்.