இனி எல்லாம் AI - 4

`வந்த பாதை தெரியவில்லை என்றால், செல்லும் இலக்கை அறிய முடியாது.' கவிஞர் மாயா ஏஞ்சலோவின் சுயசரிதையில் இருக்கும் பிரபல வரிகள் இவை. நூலின் பெயர், ‘சிறைப்பறவை ஏன் பாடுகிறது என்பது எனக்குத் தெரியும்' (I Know Why the Caged Bird Sings). தனி மனித வாழ்விற்கு மட்டுமல்ல, தொழில்நுட்ப உலகிற்கும் இது பொருந்தும். AI என்பது அனுதின வழக்குமொழியாக ஆகிக்கொண்டிருக்கும் இந்த நாள்களில், அது இதுவரை நடந்து வந்திருக்கும் பாதையைச் சுருக்கமாகப் பார்த்துவிடலாம்.



அதற்குமுன், ஜாலியாக ஒரு போட்டி... AI என்ற பதத்தை யார் முதலில் பயன்படுத்தியது? Bard, ChatGPT, ஏன், கூகுள், பிங், உங்கள் ஊர் கிளை நூலகம் என எதை வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்திக் கண்டுபிடித்து வாட்ஸ்அப் மூலம் ஆதார ஸ்கிரீன்ஷாட்களுடன் அனுப்புங்கள். AI மூலம் அதில் ஒருவரைத் தேர்ந்தெடுத்து விகடன் டாட் காமிற்கான ஒரு வருட சந்தாவைப் பரிசாக அனுப்புகிறேன். வாட்ஸ்அப் விவரங்கள் கட்டுரையின் இறுதியில்!



பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக மனித சமூகம் சிறுகச் சிறுக முன்னேறியபடி இருந்தது உண்மைதான் என்றாலும், 18-ம் நூற்றாண்டின் தொழிற்புரட்சிக்குப் பின் அதன் வளர்ச்சி அபாரம். ஆனால், 60-களுக்குப் பின்னர் தகவல் தொழில்நுட்பம் வளரும் வேகமும், அது நம்மீது கொண்டிருக்கும் தாக்கமும் மிரள வைக்கும் ரகம்.