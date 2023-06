இனி எல்லாம் AI - 6 - மனிதர்களுக்கு இனி மூளை அவசியமா?

இந்தத் தொடருக்கான பின்னூட்டங்களில் சில விரிவானதாக இருக்கும். சில ரத்தினச்சுருக்கமாக இருக்கும். சென்ற வாரத்தில் ஒரு வரிக் கேள்வி பின்னூட்டமாக வந்தது. ‘Do we really need brain?’ கேட்டவர், பீனா கில்பர்ட். எனது நெடுநாள் நண்பர். தொண்டு நிறுவனம் ஒன்றைப் பல்லாண்டுகளாகத் திறம்பட நிர்வகிக்கும் சமூக ஆர்வலர்.



எதற்காக இப்படி ஒரு கேள்வி எனக் கேட்டதற்கு பீனாவின் பதில், “கால்குலேட்டர்கள் வரும்வரை மனக்கணக்கு போட்டு ஷார்ப்பாக இருந்த எனது அறிவு இப்போது லேசாக டல்லடிப்பதாக உணர்கிறேன். கூகுள் வந்த பின்னர், எழுத்துப்பிழைகளைத் தானாகக் கண்டறியும் வசதிகள் வந்த பின்னர், எனது நரம்பியல் செயல்பாடே சிறுகச் சிறுகக் குறுகிப்போய்க்கொண்டிருப்பதாக உணர்கிறேன். இது பயமுறுத்துகிறது.’’



அவரது பயம் மிகையானதில்லை. சொல்லப்போனால், பரிணாம வளர்ச்சியில் அறிவை வளர்க்கும் முயற்சியில் ஈடுபடாத உயிரினங்கள் Endangered எனப்படும் அழிந்துவரும் விலங்கினங்கள் பட்டியலில் சேரும் என்பது நிரூபணமான அறிவியல். சமீபத்திய உதாரணம், மத்திய அமெரிக்காவின் பனாமா கடற்புறக் காடுகளில் வாழும் மூன்று விரல் கொண்ட குள்ள ஸ்லாத் (Pygmy three-toed sloth). நீங்கள் கார்ட்டூன் பட ரசிகராக இருந்தால் Zootopia, Ice Age படங்களைப் பார்த்திருப்பீர்கள். Zootopia-வில் மோட்டார் வாகனத் துறையில் வேலை பார்ப்பவராக வரும் Flash, Ice Age படத்தில் வரும் Sidney இரண்டுமே Sloth வகை விலங்குகள். பொதுவாக இவை நத்தை வேகத்தில் நகரும் தன்மை கொண்டவை என்றாலும், குறிப்பிட்ட இந்தக் குள்ள வகை Sloth மரத்தை விட்டு இறங்கிவராமல் எப்போதும் ஒருவித உன்மத்த போதையில் இருப்பதுபோல் தோற்றமளிக்கும்.