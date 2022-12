Rewind 2022: உக்ரைன் போர் முதல் ப்ளூ டிக் கலவரம் வரை - எலான் மஸ்க் செய்த அழிச்சாட்டியங்கள்!

எலான் மஸ்க் கேட்டபடி ட்விட்டரை விற்க முன்வந்தது அந்நிறுவனம். ஆனால், எலான் மஸ்க் அதை வாங்காமல் இழுத்தடித்துக் கொண்டிருந்தார். பின்னர் ட்விட்டர் நிறுவனம், நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது. இந்த வழக்கில் நீதிமன்றம், அக்டோபர் 28-க்குள் ட்விட்டர் வாங்குவது தொடர்பான ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்ய வேண்டும் என்று கெடு விதித்தது. இது நடக்கவில்லை என்றால் எலான் மஸ்க் சட்டரீதியான வழக்கைச் சந்திக்க நேரிடும் என்று கூறப்பட்டது. இதையடுத்து ட்விட்டரை வாங்கும் ஒப்பந்தத்தின் இறுதிப் பணிகளை முடித்து, இறுதியாக 44 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு அதை வாங்கினார் எலான். அதன்பின், ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் தலைமையகத்திற்குள் கைக் கழுவும் சிங்க்குடன் நுழைந்து எலான் செய்த அழிச்சாட்டியங்களெல்லாம் எல்லோரும் அறிந்ததே. Let that sink in!