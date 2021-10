கேம்ஸ்டர்ஸ் - 8

இப்படி விளையாட்டு களிலிருந்து சினிமாவான படங்களில், இரண்டி லும் ஹிட் அடித் தவை எவை தெரியுமா? வழக்கம்போல, வேறொரு வாரத்தில் சொல்கிறேன்...

கடந்த வாரம் பார்த்த Into The dead 2, அதற்கு முன்பு எழுதிய Last day on earth போன்ற சில ஜோம்பி விளையாட்டுகளின் மொத்த உருவமாக வெளியாகியிருக்கிறது Left to Survive. உலகை ஜோம்பிக்கள் எடுத்துக்கொள்ள, ‘ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது’ என்கிற நிலைக்குச் செல்கிறார்கள் மனிதர்கள். ஆனால், இந்த ஜோம்பிக்களை உருவாக்கியது ஒரு குழு என விரிகிறது கதை. அவர்கள் யார், எங்கெல்லாம் இந்த ஜோம்பி வேட்டை நம்மை இட்டுச் செல்கிறது என முடிந்தவரை சுவாரஸ்யம் சேர்த்திருக்கிறார்கள். பெரிதாக நகரும் வேலைகள் இல்லை. அதை சிஸ்டமே பார்த்துக்கொள்ளும். தலையைக் குறி பார்த்துச் சுட்டால் கூடுதல் போனஸ், அவ்வளவே!



ஜோம்பிக்களைச் சுட்டு போராடிக்கிறதா, மனிதர்களுடன் இந்த மோடில் ஜாலியாக சண்டை செய்யலாம். குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் எத்தனை முறை நீங்கள் மரணிக்கிறீர்களோ அதற்கேற்ப புள்ளிகள் குறையும். இறுதி வரையில் விழா நாயகனாக இருப்பவர்கள்தான் அந்த நாளின் விழா நாயகன்.