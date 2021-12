கேம்ஸ்டர்ஸ் - 20

Cyberika

‘Kefir!’ நிறுவனத்திடமிருந்து வந்திருக்கும் இன்னுமொரு மல்ட்டிபிளேயர் கேம்தான் cyberika. ஜோம்பிகளை அடித்துக்கொல்வது, நமக்கான உலகத்தை உருவாக்குவது என்னும் அடிப்படையில் இவர்கள் உருவாக்கிய The last day on earth பற்றி மூன்றாம் வாரத்தில் எழுதியிருந்தோம். 2017-ம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட கேம், இன்றளவிலும் அப்டேட்டாகிக்கொண்டிருக்கிறது. புதிய புதிய சீசன்கள், வெவ்வேறு ஜோம்பிக்கள் எனப் பல விஷயங்களில் புதுமையைப் புகுத்தியிருந்தது ‘Kefir!’ நிறுவனம். அந்த கேமின் சில கேம்பிளான்களை வைத்துக்கொண்டு, cyberika-வை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். மல்ட்டிபிளேயர் கேம் என்று சொல்வதைவிட இந்த வகை விளையாட்டுகளை MMORPG cyberbunk வகைமையின் கீழ் பிரிக்கிறார்கள். MMORPG யின் ஹிஸ்டரி குறித்து வேறொரு கட்டுரையில் பார்க்கலாம். சுருக்கமாகச் சொல்வதாயின், வெவ்வேறு மனிதர்களாக நாம் உருமாறி, ஒரே இடத்தில் பல்வேறு மனிதர்களுடன் உரையாடிக்கொண்டே விளையாடுவதுதான் MMORPG.

சின்னச் சின்ன டாஸ்குகள், அடிதடிகள் என ரகளையாக ஆரம்பிக்கிறது Cyberika. 2084-ம் ஆண்டு நடக்கும் கதை என்பதால், நமக்கான கதாபாத்திர வடிவமைப்பும் படு ஸ்டைலிஷாக இருக்கிறது. வெவ்வேறு இடங்களுக்குக் காரில் செல்லலாம். ஆட்டோ பைலட் மோடில் அதுவே நம்மைப் பாதுகாப்பாகக் கொண்டு செல்லும். இல்லை, வேகமாகப் பறக்க வேண்டும் என்றால், நாமே காரை ஓட்டலாம். டெக் ஜாம்பவானான மகானா பயோடெக்கில் நாம் ஒரு சம்பவம் செய்வதில் ஆரம்பிக்கும் கதை, அங்கு நடக்கும் அடுத்தடுத்த டாஸ்குகள் மூலம் விரிகிறது.

கேமில் இசைக்கப்படும் பாடல்கள் பற்றிய விவரங்கள் இடப்பக்கத்தில் வந்துவிழுகின்றன. மியூசிக்கல் லைப்ரரியில் புதிய பாடல்களைச் சேர்க்க இது மிகவும் பயனுள்ளதாய் இருக்கும். PC-க்களில் மட்டுமே இப்படியான விளையாட்டுகளை விளையாட முடியும் என்கிற சூழல் மாறியிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது.

- Downloading...