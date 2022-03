கேம்ஸ்டர்ஸ் - 30

World Cricket Championship 3



மூன்றாவது வெர்ஷன் இன்னும் பல சுவாரஸ்யங்களுடன் வந்திருக்கிறது. ஸ்டேடியம், மோஷன் கேப்சர் டெக்னாலஜி பேட்டிங் ஷாட்கள், ஃபீல்டிங், பௌலிங் விதம் என மிரட்டலாக இருக்கிறது இந்த மூன்றாவது வெர்ஷன்.



Thats a six a massive One; Its one bounce and a four என முதல் வெர்ஷனில் ஒரே வசனத்தை லூப்பில் பேசிக்கொண்டிருந்த கமென்ட்ரி, இரண்டாவது வெர்ஷனில் இந்தி, ஆங்கிலம் என இரு மொழிக்கொள்கை நோக்கி வந்தது. தற்போது வந்திருக்கும் மூன்றாவது வெர்ஷனிலோ எல்லா மொழிகளிலும் கமென்ட்ரி உண்டு. தமிழ் கமென்ட்ரியில் அபிநவ் முகுந்த் பேசிக்கொண்டிருப்பார். ஆங்கில கமென்ட்ரி மேத்யூ ஹெய்டன். இந்திக்கு ஆகாஷ் சோப்ரா.



கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜிபி அளவுக்கு கேமின் அளவு அதிகமாகிவிட்டாலும், கிராபிக்ஸ், விளையாடும் அனுபவம் போன்றவற்றுக்காகச் சில செயலிகளைத் தியாகம் செய்துவிட்டுக்கூட இந்த கேமை இன்ஸ்டால் செய்யலாம். World T20, ஆசிய கோப்பை, ஆஷஸ், NPL, ODI தொடர், மூன்று அணிகள் பங்கேற்கும் தொடர், சர்வதேச டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் என எல்லாமே இந்தச் செயலிக்குள் உண்டு. பெண்கள் கிரிக்கெட்டும் உண்டு.



பேட்டிங், பௌலிங், ஃபீல்டிங் என எல்லாவற்றிலும் கிராபிக்ஸ் அட்டகாசமாய் வந்திருக்கிறது.



Online Rivals



லேண்டுஸ்கேப் மோடில் கிரிக்கெட் லீக் கேம் போல இதிலும் விளையாட முடியும். ஆளுக்கு இரண்டு ஓவர். டாஸ் எல்லாம் உண்டு. ஆன்லைனில் வரும் எதிரிகளுடன் விளையாட வேண்டும்.



local Rivals



இணையமே வேண்டாம். நிம்மதியாய் நண்பர்களுடன் விளையாட வேண்டுமா. அதற்கும் வழிவகைகளைச் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். 2ஜிபி அளவுக்கான ரேம் இந்த மோடுக்குத் தேவை என்பதால், தயார் நிலையில் மொபைலை வைத்துக்கொண்டு நண்பர்களை இணைக்கவும். வீட்டில் இருக்கும் wifi ஹாட்ஸ்பாட்டில் எல்லோருடைய மொபைலையும் கேமுக்குள் கனெக்ட் செய்து வீட்டுக்குள்ளேயே ஆடிக்கொள்ளலாம். ஆம், இந்த மோடுக்கு வழக்கமான இணையம் தேவையில்லை. அதனால் இந்த மோடில் விளையாட நீங்கள் பணம் செலுத்த வேண்டும்.



Batting Rivals



ஆன்லைனில் இருக்கும் ஐந்து வீரர்களுக்குள் நடக்கும் போட்டி இது. குறிப்பிட்ட பந்துகளுக்குள் யார் அதிகமாக ரன்கள் எடுக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் வின்னர். இந்த கேமை ஒரு நாளைக்கு ஒருமுறைதான் இலவசமாக ஆட முடியும் என்பதால் ஜாக்கிரதையாக ஆடுங்கள். அடுத்த வாய்ப்புக்கு யாராவது நமக்கு இன்வைட் அனுப்ப வேண்டும். அல்லது விளம்பரம் பார்க்கலாம். இல்லாவிட்டால் பணம் கட்டலாம்.



HOT EVENTS



சர்வதேசப் போட்டிகள் நடக்கும் தினங்களில், நாமும் அதே போட்டியை நாம் தேர்வு செய்த அணியுடன் ஆட முடியும். நிஜப் போட்டியில் நம் அணி தோற்றிருந்தாலும் இதில் வென்று பழி தீர்த்துக்கொள்ளலாம்.



Career Mode



இந்த வெர்ஷனில் புதிதாக இணைந்திருப்பது கேரியர் மோடுதான். உள்ளூர்ப் போட்டிகள், லீக் போட்டிகள், சர்வதேசப் போட்டிகள் என ஒவ்வொரு படியாக நாம் மேலேறிச் செல்ல முடியும். 400 விதமான போட்டிகள் இருப்பதால், அடுத்த வெர்ஷனே வந்தாலும், இதை விளையாடி முடித்திருக்க மாட்டோம் என்பதுதான் இதிலிருக்கும் இன்னொரு சிறப்பம்சம். நமக்கான அணி, நமக்கான கோச், மேனேஜர், வீரர்கள் என எல்லாவற்றையும் நாம் ஒவ்வொரு கல்லாக உருவாக்க வேண்டும். 18 வீரர்களைச் சேர்த்தால் நம்மால் இதில் விளையாட முடியும். 799 பிளேட்டினம் பாயின்ட்டுகள் எடுத்தால் கேரியர் மோடிலும் நம்மால் விளையாட முடியும். பிளேட்டினம் பாயின்ட் இல்லாதவர்கள் பணம் கட்ட வேண்டும்.



உங்கள் திறமைக்கு ஏற்ப உங்களுக்கு vulnerable முதல் godly வரை பல பேட்ஜ்கள் கொடுக்கப்படும்.

- கேம் ஓவர்