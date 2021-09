கேம்ஸ்டர்ஸ் - 5

மூளையில் உண்டாகும் எண்ணங்களுக்கு அபார சக்தியுண்டு. மிகவும் பிடித்தவொரு விஷயம் சில நிமிடங்களில் பிடிக்காமல் போகலாம். அதிலும் இக்கால இளைஞர்களுக்கு ஒவ்வாமை எல்லாம் ஒரு அப்டேட்டில் வந்துவிடுகிறது. 2018-ல் AMONG US என்கிற கேம் உருவான நாள் முதல் இணையத்தில் பயங்கர ஹிட். தற்போது அந்த கேமில் புதிய நிறங்களுடன் ஒரு அப்டேட் விட, ‘எப்படியிருந்த கேம் இப்படியாகிடுச்சு’ எனப் புலம்புகிறார்கள் கேமர்கள். AMONG US விளையாடும் ஏழாவது படிக்கும் நவீன் என்கிற சிறுவனிடம் கேட்டால், “புது கலர் சிலது Add பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் பலருக்குப் பிடிக்கல. அதே மாதிரி, CHAT பண்றது இப்ப ரொம்ப கஷ்டமாயிருக்கு” என்றார். மனிதர்களுடன் உரையாடும் வாய்ப்பைக் கடினப்படுத்தியதே இந்த கேமிலிருந்து பல இளைஞர்களை வெளியே தள்ளியிருக்கிறது.