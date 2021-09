கேம்ஸ்டர்ஸ் - 7

Far Cry ஆறாவது சீசன் அக்டோபர் மாதம் வெளியாகவிருக்கிறது. கரீபியத்தீவான யாராவின் (புனைவு தேசம்) அதிபர் அண்டன் கஸ்டில்லோ. தன்னைப் போலவே தன் மகன் டியாகோவை கொடுங்கோல் அதிபராக உருவாக்க வழிவகை செய்கிறார். டேனி ரோஜாஸ் என்னும் கதாபாத்திரம் தான் நமக்கு, இந்தக் கதாபாத்திரத்துக்குள் ஊடுருவி இவர்களின் சதித்திட்டத்தை முறியடித்து க்யூபாவைக் காப்பாற்ற வேண்டும். அச்சச்சோ யாராவுக்குப் பதிலாக க்யூபா என எழுதிவிட்டேனே. இருந்தாலும், அதுதான் உண்மை. க்யூபாவில் நடக்கும் அரசியல் சம்பவங்களை மையப்படுத்தித்தான் இந்த விளையாட்டை அறிமுகம் செய்திருக்கிறார்கள். நெருக்கடியான சூழல்களில் நம்மை ஆசுவாசுப்படுத்திக்கொள்ள ஆரம்பிக்கப்பட்ட கேம்கள், தற்போது அது விரும்பும் அரசியலையும் நம்முள் எளிதாகப் புகுத்தவிருக்கிறது. பிரேக்கிங் பேட் தொடரின் மூலம் பிரபலமான கியான்கர்லோ எஸ்போஸிட்டோதான் அண்டன் கஸ்டில்லோ கதாபாத்திரத்துக்காகக் குரல், உருவ ஒற்றுமை என நகலாகியிருக்கிறார். `இதில் அரசியல் இருக்கு. ஆனா, அதைக் குறிப்பாக க்யூபா எனச் சொல்லிவிட முடியாது’’ என்கிறார் far cry 6 விளையாட்டின் இயக்குந ரான நவிட் கவாரி. Far Cry 6 மூலம் அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒரு புதிய க்யூபாவை உருவாக்கவி ருக்கிறார்கள்.ஷூட்டர் கேம்களில் பலரின் ஆர்வத்தைத் தூண்டியது first person shooter கேம்கள்தான். நம் தலையில் ஒரு கேமராவை டிக்கிலோனா பட மாறன் ஸ்டைலில் மாட்டிக்கொண்டு (நாட்டாமை கவுண்டமணி பாணியில் என்றும் சொல்லலாம்) எல்லா இடத்திலும் சுற்றிக்கொண்டு இருந்தால் எப்படியிருக்கும். அப்படி உருவாக்கப்பட்டதுதான் FPS கேம்கள்.நாயகனின் கண்களின் வழியாகத்தான் இந்த கேம்களை விளையாட வேண்டும். ஏன்னா, இங்க நாமதானே நாயகன்.