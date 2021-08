கேம்ஸ்டர்ஸ் - 1

Call of Duty



அதிவேக இணைய வசதி சூழ் கொரோனா உலகத்தில் நண்பர்களுடன் மாலை நேரத்தில் ஜாலியாகப் பேசிக்கொண்டே ஆடும் விளையாட்டுகளில் முக்கியமானது Call of Duty. ஆண்டிராய்டில் தற்போது Call of Duty Mobile சக்கைப்போடு போட்டாலும், Call of Duty-களின் ஆரம்பக்காலம் என்பது அதிரிபுதிரியானது. மொபைலின் வருகைக்கு முன்னரே கணினியிலும், XBOX-ஸிலும் டானுக்கு எல்லாம் டானாக இருந்தது COD தான். COD வர்ற வரைக்கும் புரோட்டாவை வைத்துக்கொண்டா இருப்பார்கள்? அந்த கேமின் டிசைனில் பல்வேறு கேம்கள் ஆண்டிராய்டிலும், IOS-ஸிலும் கொட்டத் தொடங்கின. பெண் பார்க்கும் படலத்தில் பார்த்தும் பாராமல் மணமகனைப் பார்க்கும் லாகவத்தில்தான், கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக எதிரிகளைப் போட்டுத் தள்ளிவருகிறார்கள் COD பாய்ஸ். COD-யின் கேம் மோடுகள்...



BATTLE ROYALE



100 பேர் வரை கூட்டம் சேர்ந்த பின், ஆகாயத்தில் இருந்து குதிப்பார்கள். நீங்கள் சிங்கிள், கப்பிள், நான்கு பேர் என உங்கள் குழுவை நிர்வகித்துக்கொள்ளலாம். கால ஓட்டத்தில் இடம் சுருங்கிக்கொண்டே வர, உங்கள் குழுவில் ஒருவர் மீதமிருந்தாலும், நீங்கள்தான் அந்த நாளுக்கான வெற்றியாளர். (ஆம், PUBG-யின் வின்னர் வின்னர் சிக்கன் டின்னர் இதுதான்).



RANKED MATCH



மாதத்துக்கொரு சீசன். நீங்கள் வெல்ல வெல்ல ரேங்க் அதிகரிக்கும். அதற்கேற்ப போட்டிகள் கடினமாகும். உங்கள் லெவலுக்கேற்ற எதிரிகள் என உங்களுக்கு எதிரியாகும் தகுதியுடைய நபர்கள் மட்டுமே போட்டியாளர்களாக வருவார்கள்.