'Right to Repair' திட்டத்தைக் கையிலெடுத்திருக்கும் ஆப்பிள்!

‘Right To Repair’ உரிமையை வாடிக்கையாளர்களுக்குக் கொடுக்க முன் வந்திருக்கும் ஆப்பிள் நிறுவனம் அடுத்த வருடம் முதல் ஒரிஜினல் பாகங்களை விற்பனைக்குக் கொண்டு வரப்போவதாக அறிவித்திருக்கிறது. அதன்படி ஐபோன் 12 மற்றும் ஐபோன் 13-க்கான பாகங்கள் மற்றும் அதை மாற்றத் தேவையான உபகரணங்கள், வழிமுறைகள் அடங்கிய கையேடுகள் ஆகியவை முதலில் வாடிக்கையாளர்களுக்குக் கிடைக்கும். அதன்பின்னர் ஆப்பிள் நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமான M1 சிப்கள் அடங்கிய மேக்புக்-குகளுக்கு இந்த சேவை விரிவிபடுத்தப்படும் என ஆப்பிள் தெரிவித்திருக்கிறது. இந்த பொருள்களை விற்பனை செய்ய புதிய ஆன்லைன் ஸ்டோர் ஒன்றும் தொடங்கப்படவுள்ளது. இந்த ஸ்டோரில் முதலில் ஐபோனுக்கான டிஸ்பிளேக்கள், பேட்டரிகள் மற்றும் கேமராக்கள் ஆகியவை கிடைக்கும். பின்னர் உபகரணங்கள், பாகங்கள் உட்பட 200 பொருள்கள் விற்பனைக்கு வரும் எனவும் ஆப்பிள் தெரிவித்திருக்கிறது. ஆனால் இவை அதிகாரப்பூர்வ சர்வீஸ் சென்டர்களில் கிடைக்கும் பாகங்களின் விலைக்கே விற்பனை செய்யப்படுமா இல்லை ஏதாவது மாற்றம் இருக்குமா என்பதைப் பற்றி ஆப்பிள் தெரிவிக்கவில்லை. மக்களின் ஆதரவு மட்டுமின்றி பல்வேறு நாடுகளின் உள்ள அரசுகளின் ஆதரவும் ‘ Right To Repair ’ இயக்கத்துக்கு இருப்பதால் உலகின் மிகப்பெரிய டெக் நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஆப்பிளின் முடிவை விரைவில் பிற நிறுவனங்களும் பின்பற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கின்றன.