அதிக விலைக்கு ஏலம் போன டாப் 10 NFT-க்கள்!

'This Changes Everything' என்ற பெயரில் World Wide Web-ன் சோர்ஸ் கோடை NFT-வடிவில் சதபீஸ் (Sotheby's) நிறுவனத்தின் மூலம் ஏலத்தில் விட்டார் அதனை எழுதியவரான டிம் பெர்னர்ஸ் லீ. 9,555 வரிகள் கொண்ட அந்த சோர்ஸ் கோடானது 30 நிமிட அனிமேட்டட் வீடியோவாக NFT வடிவில் 5.43 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு ஏலம் போனது. இது மட்டும் இல்லாமல், அந்த சோர்ஸ் கோடு குறித்த டிம் பெர்னர்ஸ் லீயின் கடிதம் ஒன்றும், மொத்த சோர்ஸ் கோடும் அடங்கிய டிஜிட்டல் போஸ்டர் ஒன்றும் இந்த NFT-யில் அடக்கமாம்.