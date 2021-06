UNLOCK அறிவியல் 2.O - 34

ஏழு நாடுகள் கொண்ட, Group of Seven (சுருக்கமாக G7) கூட்டம் ஐரோப்பாவில் நடந்து வருகிறது. (அந்த ஏழு நாடுகள் எவை என்பதை எனக்கு முதலில் அனுப்புபவர் யார் என்பதை அடுத்த வாரம் பகிர்கிறேன். அனுப்ப வேண்டிய வாட்ஸப் எண் கட்டுரையின் இறுதியில்). லண்டனில் நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் சிலவற்றை சம்பிரதாயத் தலைமை ஏற்று உலக நாடுகளின் தலைவர்களுடன் காமெடி பேசிச் சிறப்பித்திருக்கிறார் மகாராணி எலிசபெத். தன் கணவரின் மறைவிற்குப் பின்னர் பங்கேற்கும் முதல் நிகழ்ச்சி என்பதால், ராணியைப் பற்றி மீடியாக்களில் பல செய்திகள். அதில் ஒன்று - அவர் நாளொன்றிற்கு நான்கு மதுபான காக்டெயில் குடிக்கிறார் என்பது. இங்கிலாந்திற்குக் குடிபெயர்ந்துவிட்ட பள்ளிக்கால நண்பர் ஜாண் ராயன் இதை வாட்ஸப்பில் அனுப்பி வைத்த அதே தருணத்தில், லாக்டௌன் போது தமிழ்நாட்டில் டாஸ்மாக் திறக்கப்படுவது பற்றிய விவாதங்கள் எழத் தொடங்கியிருப்பதைச் செய்தித் தளங்களில் பார்க்க முடிந்தது.

ஆல்கஹால் கலந்த பானத்தை உறிஞ்சியதுமே வாய் மற்றும் நாக்கில் இருக்கும் ரத்த நாளங்கள் வழியாக சிறிய அளவு ஆல்கஹால் ரத்தத்தில் கலந்துவிடுகிறது. இது நடந்ததுமே, வரப்போகும் யுத்தத்திற்கு உடல் தயாராகத் தொடங்குகிறது. உணவுப் பாதை வழியாகச் செல்லும்போது இருபது சதவிகிதம் ரத்தத்தில் கலந்துவிடுகிறது. மீதி ஆல்கஹால் குடலைச் சென்றடைகிறது. உணவு செரிமானமானபடி இருந்தால் மெதுவாகவும், இல்லையெனில் படுவேகமாகவும் ரத்தத்தில் சேகரமாகிறது. தண்ணீரில் கலக்கும் பண்புடையது ஆல்கஹால் என்பதால், முதலில் ரத்தத்தில் இருக்கும் நீர்ச்சத்தைக் குறைக்க ஆரம்பிக்கும். ரத்தம் உடலில் வேகமாக ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது என்பதால், தங்களுக்கு வந்து சேரும் ஆல்கஹாலை எப்படிப் பதம் பிரித்துச் செயல்படுத்துவது என்பதில் பல உடல் உறுப்புகள் முனைப்பு காட்டும். குறிப்பாக, இரண்டு உறுப்புகள் : (1) கல்லீரலின் (Liver) பணி ரத்தத்தைச் சுத்திகரித்துக் கொண்டே இருப்பது. ஆல்கஹால் வந்ததும் அதைப் பிரித்து எடுக்கும் பணியில் முனைப்பாகச் செயல்படும் கல்லீரலுக்கு அதன் வலுவையும் தாண்டி ஆல்கஹால் தொடர்ந்து வந்தபடி இருந்தால் காயப்பட்டுப் பழுதாகலாம். கல்லீரலின் செல்கள் தடித்துப் போய் வரும் நோயை சிரோசிஸ் (cirrhosis) என்கிறார்கள். (2) மூளைக்குள் ரத்தம் வழியாகச் செல்லும் ஆல்கஹால், சில அறிவாற்றல் செயல்பாடுகளை (Cognitive functions) மட்டுப்படுத்தி, விரைவாக முடிவெடுக்கும் தன்மையைக் குறைக்கும்.

ரத்தத்தில் இருக்கும் ஆல்கஹாலை அளப்பதன் மூலம் அது எவ்வளவு தூரம் கலந்து செயலாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளமுடியும். Blood Alcohol Count, சுருக்கமாக, BAC என்ற பெயர் கொண்ட இந்த அளவீட்டை மூச்சுக்காற்றில் இருந்தே எடுத்துவிட முடியும். காரணம், ரத்தம் வழியாக நுரையீரலுக்குச் செல்லும் ஆல்கஹால், சிறிய அளவில் நுரையீரல் திசுக்களின் வழியாக ஆவியாகி நுரையீரலில் சேகரமாகி மூச்சுக் காற்றில் வர ஆரம்பிக்கும். ஆல்விலோர் (Alveolar Air) என அழைக்கப்படும் இந்த ஆவிக்காற்று ரத்தத்தில் இருக்கும் ஆல்கஹாலில் சிறிய பகுதி என்பதை ஆராய்ச்சிகள் மூலம் தெளிவாக முடிவு செய்திருக்கிறார்கள். Breathalyzer கருவி மூலம், மூச்சுக்காற்றில் இருந்தே ஆல்கஹால் ரத்தத்தில் தற்சமயம் இருக்கிறதா, ஆமெனில் எவ்வளவு என்பதையெல்லாம் சில நொடிகளில் கண்டறிந்து விடலாம். அமெரிக்காவைப் பொறுத்தவரை அனுமதிக்கப்பட்ட BAC மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடுகிறது. அதிகபட்ச அனுமதி 0.08 BAC (100 மில்லி ரத்தத்தில் 80 மில்லிகிராம் ஆல்கஹால்). அதற்கு மேலிருக்கும் அளவில், வாகனங்களை ஓட்டுவது சட்டவிரோதம். இந்தியாவிலும் ஆல்கஹாலை நடைமுறைப்படுத்தும் சட்டம் மாநிலங்களிடமே இருக்கிறது. அனைத்து மாநிலங்களிலும் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவு 0.03 BAC மட்டுமே என்கிறது விக்கிபீடியா.

ஆல்கஹால் உடல் உறுப்புகளை பாதித்து கிட்டத்தட்ட 200 நோய்களுக்குக் காரணமாக அமைகிறது; தொடர்ந்து ரத்தத்தில் சேர்கையில் சார்புநிலை (Addiction) ஏற்படுகிறது; ஆண்டுதோறும் உலக மக்கள்தொகையில் ஐந்து சதவிகிதத்திற்கு மேல் இறப்பதற்குக் காரணம் ஆல்கஹால். இப்படிப் பல புள்ளிவிவரங்களை அடுக்குகிறது உலக சுகாதார நிறுவனம்.

பரிணாம வளர்ச்சியில் தனக்குக் கேடானதை விலக்கும் வலிமையை உயிரினங்கள் பெற்றுவிடும் என்பது பரிணாம உயிரியலின் அடிப்படை. அப்படியானால், இன்றும் ஆல்கஹால் மனிதப் பயன்பாட்டில் இருப்பது எப்படி? பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராகப் பணிபுரியும் எட்வர்ட் சிலிங்கர்லேண்ட் எழுதி சமீபத்தில் வெளியாகியிருக்கும் ‘Drunk - How we sipped, danced and stumbled our way to civilization’ நூலில் இதை விரிவாக விவரிக்கிறார். நூலின் சுருக்கம் இதுதான் - நம் மூளையின் முன்பகுதியில் நெற்றிக்குப் பின்னாக இருக்கும் Prefrontal Cortex, சுருக்கமாக, PFC தான் நமது சிந்தனையையும் செயல்பாட்டையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. குழந்தைகளாக இருக்கையில் PFC பகுதி படைப்பாற்றல் (creativity) மிகுந்தும், ஆனால் செயல்திறனில் குறைந்தும் இருக்கும். வளர்ந்தபின்னர் இது தலைகீழாக மாறிப்போய் விடும். சிறிய அளவில் ஆல்கஹால் மூளைக்குள் செல்கையில் PFC மீண்டும் குழந்தை வடிவில் மாறிவிடுவதால், படைப்பாற்றல் தற்காலிகமாகக் கிடைக்கிறது. மற்ற விலங்கினங்களைவிடப் பரிணாம வளர்ச்சியில் மனிதன் கிடுகிடுவென வளர்ந்ததற்குப் படைப்பாற்றலே காரணம். ‘இந்த ஒரு காரணத்தால்தான் ஆல்கஹாலை இன்னும் விட்டு வைத்திருக்கிறது பரிணாம உயிரியல்’ என்பது அவரது வாதம்.

`எந்த அளவிலான ஆல்கஹால் நமது படைப்பாற்றலை அதிகமாக்கும் நிலைக்கு இட்டுச் செல்லும் ? அதற்கு அடிமையாகிவிடாமல், அதன் விளைவுகளால் பாதிக்கப்படாமல் பாதுகாப்பாகப் பருக உதவும் அறிவியல்பூர்வ வாய்ப்புகள் என்ன?’ போன்ற பல கேள்விகளுக்கு ஆராய்ச்சியாளர்களிடம் பதில் இல்லை. ஆனால், ஆல்கஹால் நம்மை பாதிக்குமா என்பதை அதைப் பருகாமலேயே தெரிந்துகொள்ளும் சாத்தியம் இருக்கிறது என்கிறார்கள் மரபணு நிபுணர்கள். ஆல்கஹாலைச் சார்ந்திருக்கும் நிலை வந்துவிடுமா என்பதை நம்மில் இருக்கும், குறிப்பாக மரபணுக்கள் - ADH1B மற்றும் ALDH2 - என்ற இரண்டும், மற்றவை சிலவும் காட்டிவிடுகின்றன என்று கண்டறிந்திருக்கிறார்கள். ஆக, மரபணுப் பரிசோதனை செய்து ஆல்கஹால் பருகலாமா வேண்டாமா என்பதை முடிவுசெய்யும் தொழில்நுட்பம் விரைவில் கிடைக்கலாம்.

