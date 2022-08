பிரைவசி காக்கும் வாட்ஸ்அப் அப்டேட்!

எப்போ வேணும்னாலும் ஆன்லைனில் இருப்பேன்டா ஸ்டைலா, கெத்தா!



‘என்ன நைட் 3 மணி வரை ஆன்லைன்ல இருக்க!' என நம்மிடம் last seen/online தகவலை வைத்து சிலர் விசாரித்திருப்பார்கள். அக்கறையுடன் சிலர் விசாரித்தாலும், ‘ஆன்லைன்ல இருக்குறது ஒரு குத்தமாடா?!' எனச் சிலரது விசாரிப்புகள் தோன்ற வைக்கும். அதற்கும் மொத்தமாக முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறது வாட்ஸ்அப். ஏற்கெனவே மொத்தமாக உங்களால் last seen/online தகவலை மறைக்க முடியும். இப்போது கூடுதலாக, இந்தத் தகவலை யாருக்குக் காட்டலாம் யாருக்குக் காட்டக்கூடாது என நாம் தேர்வுசெய்யும் வசதியைக் கொடுத்திருக்கிறது வாட்ஸ்அப்.



ஸ்க்ரீன்ஷாட்டுக்குத் தடா!



சமீபத்தில் ‘படித்தவுடன் கிழித்துவிடவும்' ரக ‘View Once' வசதியை வாட்ஸ்அப் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தது. இதில் நீங்கள் அனுப்பும் போட்டோ/வீடியோவை எதிர்முனையில் இருப்பவர் பார்த்த உடனே அவை டெலிட் ஆகிவிடும். பரவலாகப் பயன்படுத்தும் இந்த வசதியில் ஒரு சிக்கல் இருந்துவருகிறது. சிலர் ஒரு முறை பார்க்கும்போதே போட்டோவை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வைத்துக்கொள்கிறார்கள். ஸ்னாப்சாட்டில் இப்படி ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தால் உடனடியாக நமக்கு அலெர்ட் வந்துவிடும். ஆனால், அப்படி வாட்ஸ்அப்பில் எந்த வசதியும் இல்லாமல் இருந்தது. புதிய அப்டேட்டுக்கு பிறகு இப்படியான ‘View Once' போட்டோக்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டே எடுக்க முடியாத வண்ணம் ப்ளாக் செய்யப்படும் எனத் தெரிவித்திருக்கிறது வாட்ஸ்அப்.



இவை இல்லாமல் இன்னும் பல அப்டேட்களை அடுத்தடுத்த மாதங்களில் வெளியிடத் தயாராக இருக்கிறது வாட்ஸ்அப். இப்போது வாட்ஸ்அப்பில் அனைவரும் வைக்கும் ஸ்டேட்டஸ்கள் தனியாக ஒரு இடத்தில் பட்டியலிடப்படும். அங்கே சென்று வரிசையாக அவற்றை நம்மால் பார்க்க முடியும். இது அல்லாமல் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்க மற்றொரு மாற்றுவழியையும் கொண்டுவரப்போகிறது வாட்ஸ்அப். நீங்கள் குறிப்பிட்ட நபருடன் சாட் செய்துகொண்டிருக்கும்போதே அவரது முகப்புப்படத்தை க்ளிக் செய்து ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டா ஸ்டோரி பார்ப்பது போல் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸையும் பார்க்க முடியும்.