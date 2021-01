வாட்ஸ்அப்பே வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வைத்தது குறித்து உங்கள் கருத்து என்ன? #VikatanPoll

இந்த சூழலில் வாட்ஸ்அப்பை சுற்றியிருக்கும் குழப்பங்களைத் தீர்க்க தீவிர முயற்சிகளில் களமிறங்கியது வாட்ஸ்அப். செய்தித்தாள்களில் முழுப்பக்க விளம்பரங்கள் கொடுத்தது. சமூக வலைத்தளங்களில் விரிவான விளக்கங்கள் கொடுத்தது. புதிய பிரைவசி கொள்கைகள் குறித்து அதிகம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் அடங்கிய ஒரு FAQ பக்கத்தையும் நிறுவியது. இருந்தும் குழப்பங்கள் தீர்ந்த பாடில்லை. அதனால் புதிய பிரைவசி கொள்கைகளை மே மாதம் வரை தள்ளிப்போட்டது. இந்த இடைவெளியில் வாட்ஸ்அப்பின் பிரைவசி பற்றி எழுப்பப்படும் சந்தேகங்களைத் தீர்க்க முடியும். மக்களுக்குத் தெளிவான ஒரு புரிதலை உருவாக்க முடியும் என நம்புகிறது.

அதில் ஒரு முயற்சியாக நேற்று வாட்ஸ்அப்பில் வாட்ஸ்அப்பே ஸ்டேட்டஸ் வைத்தது. 'We are committed to your Privacy' என்றது அந்த ஸ்டேட்டஸ். மேலும் லொகேஷன் தகவல்கள் எடுக்கப்படாது, மெசேஜ்கள் எண்டு-டு-எண்டு என்க்ரிப்ட் செய்யப்படும் என்பதால் அவற்றை எங்களால் பார்க்க முடியாது, உங்கள் கான்டக்ட்ஸை ஃபேஸ்புக்கிடம் பகிர மாட்டோம் என்றும் ஸ்டேட்டஸ் வழி தெரிவித்தது.