Dear Nothing - தென் இந்தியர்களுக்கு எதிரான நிறுவனமா nothing ?

ஒன்பிளஸ் நிறுவனத்தின் முன்னாள் இயக்குநரான கார்ல் பேயின் புதிய நிறுவனமான nothing மொபைல்களை தென்னிந்தியாவைச் சேர்ந்த யூடியூப் விமர்சகர்கள் சிலருக்கு அனுப்பவில்லை என தெரிகிறது. பிரபல தெலுங்கு யூடியூப் நிறுவனமான Prasadtechintelugu நக்கலாக Nothing மொபைலின் பாக்ஸைப் பிரிப்பது போலவும், அதனுள் ஒரு கடிதம் இருப்பது போலவும் காண்பிக்கிறார். அந்தப் போலியாக உருவாக்கப்பட்ட கடிதத்தில் " Hi Prasad THE DEVICE IS NOT FOR SOUTH INDIAN PEOPLE " என நத்திங் விளம்பர ஃபாண்ட் டிசைனிலேயே அச்சடிக்கப்படிருக்கிறது . தன் சானலுக்கு மொபைல் வராததால் , இவர் இப்படியாக தன் எதிர்ப்பை பதிவு செய்திருக்கிறார் . அவருமே அதைப் போலியாக உருவாக்கப்பட்ட கடிதம் என்றே குறிப்பிடுகிறார்.