உங்க `பக்கெட் லிஸ்ட்'ல இருக்கிறதையெல்லாம் செய்யணுமா? - சமூக வலைதள சுவாரஸ்யங்கள்!

பரமேசுவரி

நடக்க நடக்க

வளர்ந்தபடி இருக்கும்

இந்தப் பாதை

எதிரில் நீ

சிரித்தபடி நிற்கிறாய்

ஓரடி எடுத்து வைத்தால்

உன்னை அடைவேனா

நீயும் வரலாம்தானே..!

Gunavathy

ஓரிருவர் யோசித்தாலும் கூட, இது வெற்றி.

நீண்ட உடல்நல சிக்கல், ஆட்டோ இம்யூன் நிலைகள் என தொடர்ச்சி யான சிக்கல்களை எதிர்கொண்ட போதும், எந்த விதமான முயற்சியும் செய்யாமல், அசட்டையாக திரிந்ததன் விளைவை அதிகமாக உணர்ந்திருக் கிறேன்.

நிறைய கனவுகள், கடமைகள் எல்லாம் பக்கெட் லிஸ்ட்டில் இருக்கு மில்லையா? இந்த விஷயங்களை யெல்லாம் செய்ய தீர்மானமாக உழைக்க வேண்டும் என நினைக் கிறீர்கள்தானே?

அதற்கு முன்பாக, Prioritize Health. Take baby steps towards maintaining or improving good health. இதில் யாரும் யாரையும் முழுதாக கண்காணித்துக்கொண்டே இருக்கமுடியாது. Prioritize your own health PLEASE.இல்லை யெனில் எவ்வளவு பெரிய திட்டங் களானாலும் சரி... நிஜமாகவே கேலிக் குரியவை... Prioritize HEALTH, You Dear Women.