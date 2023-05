லைக் கமென்ட் ஷேர்: ஆண் தேவதை... இப்படி இருக்கணும்!

Maha Lakshmi

தேசிய நெடுஞ்சாலை, மாநில நெடுஞ்சாலை, மாவட்ட சாலைகள், ஊரகச் சாலைகள் என இதுல எங்க வேலை நடந்தாலும் அங்க வைக்கிற ஒரு Board ‘Men at work’. இதே தமிழில் ‘ஆட்கள் வேலை செய்கிறார்கள்’.

இந்தியா முழுக்க சாலைகளில் எங்கு வேலை நடந்தாலும் ‘People at work’ என்றோ, ‘Human being at work’ என்றோ வையுங்களேன். என்னமோ பெண் களெல்லாம் வேலையே செய்யாத மாதிரி சொல்ல வேண்டாம். வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் சும்மா இருக்காங்கனு சொல்ற மாதிரிதான் இதுவும்.

உழைப்பாளர், தொழிலாளர், வேலையாட்கள் என்பதெல்லாம் Common Noun & Collective Noun. இதுல Masculine, Feminine, Trans எனப் பாகுபடுத்திப் பார்ப்பது அபத்தம்.