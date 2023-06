லைக் கமென்ட் ஷேர்: மக்கள் எப்போது நல்லவர்களாகிறார்கள் தெரியுமா..?!

Sri Devi

’அப்பா இங்கே பாரு நீ வாங்கிட்டு வந்த நாப்கினோட லட்சணத்தை, என் ஷார்ட்ஸ் பூரா லீக் ஆகிருக்கு’ன்னு தன்னோட பின்பக்கத்தை இளாகிட்ட காட்டி பொரிஞ்சு தள்ளிட்டா ஆது. ‘எனக்கென்னமா தெரியும்... உங்க அம்மா சொன்னதை தானே நான் வாங்கிட்டு வந்தேன்’னு சொல்லவும்... ‘அம்மா உன்கிட்ட சொல்லும்போது நானும் கூட தான் இருந்தேன். நீதான் சரியா புரிஞ்சுக்கலை. அதுசரி நீ அம்மா கூட 18 வருஷம் வாழ்ந்திருக்க... அம்மா என்ன brand napkin use பண்ணும்ன்னு கூட உனக்குத் தெரியாதா? Shame on you Appa’னு சொன் னதும்... #உச்சிகுளிர்ந்துடுச்சு எனக்கு. அதானேன்னு நான் தொடங்கினத பதிவா போட முடியாது.