லைக் கமென்ட் ஷேர்: நீங்கள் இல்லாதபோது உங்களைப் பற்றி பேசுபவர்கள்...!

இந்திரா ராஜமாணிக்கம்

பிரிவின் துயரங்களுக்குப் பிறகு எஞ்சியிருப்ப தெல்லாம், நம்மை ஞாபகப்படுத்தும் பாடலொன்று அவர்களிடமிருக்கிறது என்கிற ஆறுதல் மட்டும் தான்.

Toshila Umashankar

உங்களை மிகச்சிறந்த கல் நெஞ்சக்காரர்கள் ஆக்குவதற்கு குறைந்தபட்சம் பத்து முறையாவது உயிரோடு கொல்ல நேர்ந்து இருக்கும். மறுமுறை யும் இறக்க விரும்பாததை நீங்கள் தேர்வு செய்த நாளில் இருந்து உங்களை யாருக்கும் பிடிக்காது. ஏன், சில நாள்கள் உங்களுக்கே பிடிக்காது. But that’s how you rescue yourself.

Primya Crosswin

அழகானவை விற்றுத் தீர்ந்த பிறகு மீதமானது எதுவோ, அதுவே இதுவரை அழகை சோபிக்கச் செய்தது. அதுவே நிரந்தரம். அழகு உட்கொள்ளப்படும், அழகு தீர்ந்து விடும். அழகு முன்னிலைப் படுத்தப்படாதபோது பதற்றமுறும். நான் நிலவையும் நட்சத்திரங்களையும் புலப்படுத்தும் இருளாயிருக்கவே விரும்புகிறேன். எவராலும் என்னை ஒரு போதும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. தன்னிலிருந்து என்னைப் பிரிக்கவும் முடியாது. நான் இல்லையென்றால் உங்களுக்கு மகிழ்வு இல்லை. உங்களின் ஒப்பனைகளின் கன்னத்தில் நான் ஒரு திருஷ்டிப் பொட்டு!