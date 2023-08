லைக் கமென்ட் ஷேர்: ஃபேஸ்புக் ஃபாலோயர்ஸ் மட்டும்தான் கஸ்டமர்ஸ்... ஜெயிக்கவெச்சது அவங்கதான்!

Latha

ஆண் வீட்டு வேலைகளில், குழந்தைகள் வளர்ப்பில் பங்கெடுப்பது எத்தனை அவசியமோ, அதே போல் ஓர் ஆணுக்கு இவ்வளவுதான் வருமானம் என்றால், ஒன்று அதற்குள் குடும்பம் நடத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், இல்லை உபரி வருமானத்திற்கு எதாவது ஒரு வகையில் தானும் கைகொடுக்க வேண்டும் பெண்ணும்.

நிறைய வீடுகளில் அவரவர் தகுதிக்கு தகுந்தார்போல் உழைத்து குடும்பத்திற்கு சம்பாதித்து வரும் கணவனை, எதற்கும் லாயக்கில்லை, நிறைய சம்பாதிக்கத் துப்பில்லை என்று ஏசிக்கொண்டும், அவனுக்கு அத்தியாவசியமாகத் தேவைப்படும் ஜட்டி, சாக்ஸ் கூட வாங்க இயலாமல் அவன் கிழிந்ததை போட்டுக்கொண்டு சுற்ற, பிறந்தநாளுக்கும், திருமண நாளுக்கும் தனக்குப் புடவை, நகை வாங்கித் தருவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகள் வீசிக்கொண்டும் வாழும் பெண்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள்!

நிறைய பெண்கள், பெண் சுதந்திரம் வேண்டும் எனக் குரல் கொடுத்துக் கொண்டு, அத்தனைக்கும் கணவரை எதிர்பார்த்துக்கொண்டு வாழ்கிறார்கள். இதற்குப் பெயர் சுதந்திரம் இல்லை. சுதந்திரம் என்பது தன் உரிமைக்கான குரல் மட்டுமில்லை... கடமைகளும் ஏற்பதே!

Freedom doesn’t come free, it comes with responsibility.

ராதிகா

வாழ்க்கையில் நாம ரிஸ்க் எடுக்கலன்னா, ரிஸ்க் எடுக்கும் இன்னொரு வரிடம் அடிமையா வேலை செய்ய வேண்டி இருக்கும்!