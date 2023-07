வலைபாயுதே...!

facebook.com/jasmine.sangeetha

சாப்பாட்ல இருக்க கருவேப்பிலை, சாம்பார்ல இருக்க வெங்காயம்னு எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வைக்காம சாப்டாதான் முடிக்கு நல்லதுன்னு புரிஞ்சு, ருசிய பாக்காம சாப்பிட ஆரம்பிக்குற வயசுல மண்டைல பாதி முடி காணாமப்போயிருக்கும்.

facebook.com/ramanujam.govindan

அடுத்து அவரை இலாகா இல்லாத ஆளுநராக மாற்றி சட்டசபையில் தீர்மானம்! அதானே? ஊராய்யா இது!

twitter.com/kirachand4

மீனை சைவ உணவுப் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும்: ஆளுநர் தமிழிசை

# புடிச்சா சாப்பிட வேண்டியதுதானே தாயீ! இதுல என்ன சைவம், அசைவம்?

twitter.com/Vasanth820

பேசாம இந்த ட்விட்டரை எலான் மஸ்க் வாங்குனதுக்கு பதிலா மோடிஜி வாங்கிருயிக்கலாம். ஆதாருடன் லிங்க் பண்ணச் சொல்றதோட நிறுத்தியிருப்பார்.

twitter.com/Kumarfaculty

‘‘கட்சிக்கு எப்படி உறுப்பினர்களைச் சேர்க்கிறீர்கள்?''

‘‘யார் யாரெல்லாம் ஊழல் செய்திருக்காங்கன்னு பொதுக் கூட்டத்தில் பேசுவோம். அவ்வளவுதான்!''

twitter.com/Saravanan115191

அனைத்தும் அறிந்தவன் மட்டும் ஆசான் அல்ல... அடுத்தவனும் அறிய வேண்டும் என நினைப்பவனும் ஆசானே!

twitter.com/easytalkoos

தேவை இல்லை என்று ஒரு ஓரமாக பல ஆண்டுகளாக ஒதுக்கிவைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள்தான், இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நமக்குக் கைகொடுக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவேண்டும்.

twitter.com/Sunshin48071905

சோம்பலை முறிக்க கடைக்கு டீ சாப்பிடப் போனா, கடைக்காரன் பாதி கிளாஸ் வரைக்கும் டீயையும், பாதி கிளாஸ் நுரையுமா போட்டு விட்டுடறான். முதல்ல இந்த நிலை மாறணும்!

twitter.com/mohanramko

‘‘முதல் 2 கடிதத்திலேயே விரும்பத்தகாத வார்த்தைகள் எல்லாம் இருந்துச்சு. இந்தக் கடிதம் இன்னும் மோசமா இருந்தும் நீங்க ஒண்ணுமே சொல்லல...''

‘‘அந்தக் கடிதத்தின் கடைசி வரியில This is for your kind information-னு போட்டுட்டாருமா...''

twitter.com/FareethS

ஜெயிக்கிறவனுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்கும், தோக்குறவனுக்கும் வரலாறு இருக்கும், வேடிக்கை பாக்குறவனுக்கு?

# அடேய்... அந்த வரலாற எழுதுறதே வேடிக்க பாக்குறவன்தான். அவனுக இல்லாம உங்களுக்கு ஏது வரலாறு?

twitter.com/saranya121289

ஆளுநர் ரவியும், எலான் மஸ்க்கும் ஒன்னுதான், அவசரமா அறிவிப்பு வெளியிடுவாங்க... அப்பறம் மறுநாளே நிறுத்தி வச்சிடுவாங்க...