`இந்தியாவில் தயாராகும் இந்த இருமல் சிரப் ஆபத்தானது' - எச்சரிக்கும் WHO; என்ன மருந்து அது?

ஈராக்கிற்கு அனுப்பப்பட்ட, இந்திய நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட இருமல் மருந்தான ’கோல்ட் அவுட்’ (Cold Out) தரமற்றது என்று, உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்துகளுக்கு, கடந்த 10 மாதங்களில் WHO இவ்வாறு எச்சரிப்பது இது ஐந்தாவது முறை.

சமீபத்தில், இந்தியால் இருந்து ஈராக்கிற்கு அனுப்பப்பட்ட `கோல்ட் அவுட்‘ என்ற இருமல் சிரப்பின் மாதிரி எடுக்கப்பட்டு ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இந்த மாதிரியில், ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு டைதிலீன் கிளைகோல் (0.25%) மற்றும் எத்திலீன் கிளைகோல் (2.1%) ஆகியன இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக, உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.