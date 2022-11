கட்சித் தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்த தைவான் அதிபர் | FIFA-வில் முதல் நாடாக வெளியேறிய கத்தார்

சீனாவின் `ஐபோன்' சிட்டியான ஹெனான் மாகாணத்தின் தலைநகரிலிருந்து 870 தொழிலாளர்கள் முறையான அறிவிப்பின்றி இடமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர்.

China's iPhone City relocated 870 workers without notice in the capital of Henan province.