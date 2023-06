`Pulitzer Prize' வென்ற நாவலாசிரியர் மரணம் | சீனாவில் அதிகரிக்கும் வேலையின்மை | உலகச் செய்திகள்

புலிட்சர் பரிசு (Pulitzer Prize) வென்ற புகழ்பெற்ற நாவலாசிரியர் Cormac McCarthy வயது மூப்பின் காரணமாகக் காலமானார். `The Road, No Country for Old Men' போன்றவை இவரது புகழ்பெற்ற நாவல்கள்.