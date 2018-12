கேம் சேஞ்சர்ஸ் - 16 - Quikr

Live the life you love.



Love the life you live



- Bob marley



ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இருக்கிறது தரிபா. சுரங்கங்களுக்குப் பெயர்போன அந்தப் பகுதியில் துத்தநாகம் தயாரிக்கும் நிறுவனம் ஒன்றிருக்கிறது. அங்கே பணிபுரிபவர்களுக்கு மட்டுமல்ல; அவர்கள் குடும்பத்துக்கும், சுரங்கங்களும் பூமிக்கு அடியில் செல்லும் லிஃப்ட்டுகளும் சாதாரணம். பூமிக்கு மேலேயும் கீழேயும் ஓடியாடும் சிறுவர்கள் அங்கு ஏராளம். ஒரு முறை, சிறுவன் ஒருவன் தனியே பயணம் செய்யும்போது லிஃப்ட் பழுதாகி நின்றுவிட்டது. பூமிக்கு அடியில் பல அடி ஆழத்தில் இருட்டறைக்குள் அச்சிறுவன் மட்டும். அந்தச் சிறுவனுக்குத் தெரிந்ததெல்லாம் உயரத்தில் சிறு வெளிச்சம். எந்த அச்சமுமின்றி, தான் எப்படியும் மீண்டுவிடுவோம் என நம்ப அச்சிறுவனுக்கு அந்த ஒளிக்கீற்று போதுமானதாக இருந்தது. சிறுவன் மீட்டெடுக்கப்பட்டான். அந்தச் சிறுவனின் பெயர் பிரணய் சூலே. க்விக்கர் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர்.