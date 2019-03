“இதிலும் சாதிதான் களம்!” | Interview with Uriyadi director cum actor Vijay Kumar - Ananda Vikatan | ஆனந்த விகடன்

“இதிலும் சாதிதான் களம்!”

பல்வேறு தடைகளைக் கடந்து வெளியான படம், ‘உறியடி.’ வணிக ரீதியில் வெற்றி பெறவில்லை யென்றாலும் பலதரப்பு மக்களால் பெரிதளவில் பாராட்டுகளைப் பெற்ற படம். இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் சூர்யா தயாரிப்பில் உருவாகியிருக்கிறது. படத்தின் இயக்குநரும் நடிகருமான விஜய் குமாரிடம் பேசினேன்.



“ ‘உறியடி’, ‘உறியடி 2’ எடுக்க என்ன காரணம்?”



“எனக்குக் கம்யூனிச சிந்தனையோ, புத்தகம் படிக்கிற பழக்கமோ இல்லை. எனக்கு ரொம்பப் பிடிச்சது சினிமா. அதை ஆத்மார்த்தமா கொடுக்கிறதுதான், என் திறமைக்கு நான் கொடுக்கிற மரியாதை. களத்துல இறங்கி மக்களுக்காக நான் எதுவும் செய்யல. ஆனா, மக்களைச் சுலபமா அணுகுற விஷயம், சினிமா. ‘Of all the arts, for us Cinema is the most important’னு லெனின் சொல்லியிருக்கார். ‘கலைகளில் சினிமாதான் பெருசு’ன்னு ஒரு கலைஞன் சொல்லியிருந்தா, அது தற்பெருமைன்னு சொல்லலாம். ஆனா, இதைச் சொன்னவர் மாபெரும் புரட்சியாளர். சரி தவற்றைத் தாண்டி, எனக்கு எது சரியோ அதை நான் சினிமா மூலமா பண்ண நினைக்கிறேன். அதேசமயம் எனக்குள்ளே இருக்கிற படைப்பாளியைத் திருப்திப்படுத்தணும். இப்போ இருக்கிற சமூகத்துக்கு சாதிப் பிரிவினைதான் பெரும் பிரச்னை. இதுதான், ‘உறியடி,’ இப்போ ‘உறியடி 2’ எடுத்ததுக்குக் காரணம்.”