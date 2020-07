WorldPopulationDay: உலக மக்கள்தொகையின் சவால்கள் என்னென்ன?

தாமஸ் ராபர்ட் மால்தஸ் என்பவரால் 19-ம் நூற்றாண்டில் மக்கள் தொகைக் கோட்பாடு (An Essay on the Principle of Population) ஒன்று வெளியிடப்பட்டது. இவர் தொழிற் புரட்சிக்குப்பின் மக்கள் தொகை வளர்ச்சியடைந்ததையும், அதனால் ஏற்படக்கூடிய பொருளாதார, சமுதாய மாற்றங்களையும் கருத்தில் கொண்டு இக்கோட்பாட்டை வெளியிட்டார். மக்கள் தொகைப் பெருக்கம் நாட்டின் தலையாய பிரச்னையாகவும், அதிக அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி ஏழை - பணக்காரர் எனப் பிரிவினை உண்டாக்கக் கூடியதாகவும் உள்ளது எனத் தெளிவுப்படுத்தினார். இதனால் வேலையில்லாத் திண்டாட்டம், ஏழ்மை, உடல் நலக்குறைவு போன்ற பிரச்னைகள் எழக்கூடும் என வலியுறுத்தினார். உலக அளவில் 30 கோடி ஏக்கர் நிலம் விவசாயத்துக்குப் பயன்படுகிறது. மகசூல் அதிகரிப்பினால் கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இந்த விவசாய நிலப்பகுதி சிறிது அதிகரித்துள்ளது. இந்த உலகம் 330 கோடி மக்களுக்கு மட்டுமே உணவு வழங்க முடியுமாம்.