சுட்டி R.ஜோஷிகா தன் அப்பாவுக்காக கேக் செய்து அசத்தியிருக்கிறார்.

``Bakery cake is not available because of quarantine... My cutie pie prepared a wonderful cake for her father in father's Day...’’ என்கிறார் ஜோஷிகாவின் அம்மா.