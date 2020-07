கோழியின் வாழ்க்கை வட்டத்தை வட்டத்துக்குள் அடக்கிவிட்டார் சுட்டி பூமிகா. எப்படி செய்தேன் என்பதையும் சொல்லியிருக்கிறார். அவர் எப்படி செய்திருக்கிறார் என்றால்... ”Made Chicken life cycle using color paper and final hen is drawn using Boomika's hand with the help of paint ”