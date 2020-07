அன்பு செய்வோம்! #KidsTalentCorner

குழந்தைகளால் மட்டுமே அளவிடமுடியாத பேரன்பை பொழிய முடியும்! சுட்டி ஐஸ்வர்யா பிரதீப் பேரன்போடு, சமூக அக்கறையுடன் ஓவியத்தை தீட்டியிருக்கிறார். இந்த ஓவியம் குறித்து என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா?

“Always be kind to everyone irrespective of color, caste, creed, religion and gender! Say No to racism!”

கிரேட் ஐஸ்வர்யா...!