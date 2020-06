V. ஸ்ரீ யாழினி கை வண்ணத்தில் அழகிய ஒட்டகச்சிவிங்கி. அது என்ன செய்கிறது என்பதை யாழினியே சொல்லியிருக்கிறார்..

``A little Giraffe searched for food everywhere in the forest and finally saw a green tree. Went near the tree and ate stomach full bidding goodbye to me.’’