மனதை நிறைவாக்கும் முழு நிலவு! #KidsTalentCorner

சுட்டி அதுல் அஷ்வினுக்கு இரவு வானை பார்ப்பதும் நிலவை ரசிப்பதும் மிகவும் பிடிக்குமாம். தான் கண்டு ரசிப்பதை கலர்ஃபுல் ஓவியமாக்கியிருக்கிறார் அதுல். அதுபற்றி அவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா?

``Full moon in the night with glittering stars on the sky. Nature's best view makes us feel happy to see it and gives us courage in life. In Atuls view.’’ என்கிறார் மகிழ்ச்சியுடன்!