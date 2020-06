துணிச்சலும் தன்னம்பிக்கையும்..! #KidsTalentCorner

சுட்டி D. பிரதிகா வரைந்த அற்புதமான ஓவியம். தைரியத்தின் அடையாளமாக காட்டில் தன்னந்தனியாக ஒரு பெண் நடைபோடும் காட்சியை ஓவியமாக வரைந்திருக்கிறார் பிரதிகா.

தன் மகளின் ஓவியம் குறித்து பிரதிகாவின் அம்மா, ``One of the best drawings of my daughter work. Oilpastels on paper.’’ என்கிறார் உற்சாகம் பொங்க.