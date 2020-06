கறுப்பு வெள்ளை தேவதை! #KidsTalentCorner

வண்ணங்களின்றியும் அழகான படத்தை வரைய முடியும் என்று தன் பென்சில் ஸ்கெட்ச் மூலம் நமக்கு சொல்கிறார் சுட்டி சாதனா!

"Hi I'm SADHNA. I love to do pencil sketch. And this is one among them. ’’ என்று சொல்லும் சாதனா தன் கறுப்பு வெள்ளை தேவதைக்கு Flower girl என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார்.