லயோலா கல்லூரி விஸ்காம் துறையின் முன்னோடி `சக்ஸ் என்கிற சக்கரவர்த்தி' - சில நினைவுகள்

திரைப்படம் ஒரு வகையில் அவரது குடும்பத் தொழில் எனலாம். தற்போது M.G.R. Film Institute of Tamil Nadu என அழைக்கப்படும் `ஃபில்ம் அண்ட் டெலிவி‌ஷன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் தமிழ்நாடு’ நிறுவனத்தில் இரண்டாண்டுகள் செயல்பட்டதுடன் திரைப்படத் துறையில் முழுமையாக அவர் பணி தொடங்கியது. சென்னை லயோலா கல்லூரியில் ‘விஸ்காம்’ (B.Sc) வகுப்பு தொடங்கப்பட்டபோது அதை வடிவமைத்துத் தந்ததும் சக்ஸ்தான் (Course in Visual Communication in the region at Loyola College, Chennai. 1989). இன்று அது ஒரு முக்கிய பாடத்துறையாக உருப்பெற்றுத் தொடர்கிறது. அடுத்த பத்தாண்டுகள் அவர் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி மொழிகளில் தொலைக்காட்சித் துறையில் இயக்குனராகவும், எடிட்டர் ஆகவும் பங்களித்தார். 1999-2002 காலகட்டத்தில் பினாங்கில் உள்ள மலேசியப் பல்கலைக் கழகத்தில் பணியாற்றினார். அடுத்த சில ஆண்டுகள் சில முக்கிய திரைசார் கலைப் படைப்புகளின் உருவாக்கத்தில் பங்கேற்றார். அவரது முக்கிய பங்களிப்புகளில் ஒன்றான சென்னை குறித்த ’டாகுமெண்டரி’யும் (Chennai: The Split City) இக்காலகட்டத்தில்தான் உருவானது.

2008 இல் ஹைதராபாத்தில் ராம்நாய்டு திரைப்படக் கல்லூரி தொடங்கப்பட்டபோது அதில் `டீன்’ ஆகவும் ‘டைரக்‌ஷன்’, `ஸ்க்ரீன் ரைட்டிங்’ முதலான துறைகளின் தலைவராகவும் ஆறு ஆண்டுகள் பணியாற்றினார். 2014 -17 காலகட்டத்தில் எல்.வி.பிரசாத் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி அகாடமியில் பணியாற்றினார். அதன் பின் (2018) சென்னையில் எஸ்.ஆர்.எம் பல்கலைக் கழகத்தில் பணி (Dean in Media Studies) செய்தார். 2018 இல் மீண்டும் ராமாநாய்டு திரைப்படக்கல்லூரியில் ‘டீன்’ ஆனார். ஆக மொத்தத்தில் எந்த்த் துறையை அவர் தீவிரமாக நேசித்தாரோ அந்தத் துறையில் அவர் கடும் நோய்வாய்ப்படும்வரை (2020) தொடர்ந்து நல்ல பதவிகளில் செயல்படுவதற்கும், படைப்புத் திறனுடன் பணி செய்வதற்கும் அவருக்குத் தொடர்ந்து வாய்ப்புக் கிடைத்துக் கொண்டுதான் இருந்தது. சக்சைப் புரிந்துகொள்வதில் இந்த அம்சம் முக்கியமானது.