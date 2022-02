திருச்சி - ஊறும் வரலாறு - 31: கோடுகளின் ஆதியும் வண்ணங்களின் மூலமும்! - ஓவியர் ஆதிமூலம்

செய்நேர்த்திகள் படைப்பாவதில்லை. படைப்புகளில் ஆழமான கற்பனையும் அர்த்தமுள்ள கேள்விகளும் பொதிந்திருக்கும். ஆதிமூலத்தின் சமஸ்தான அரசர்கள் அதற்கு சிறந்த உதாரணம். அந்த அரசர்கள் ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர்களிடம் சமரசம் செய்து கொண்டவர்கள். அதற்காக கப்பம் கட்டுபவர்கள். அதன்மூலம் சுகபோகங்களை அனுபவிப்பவர்கள். அதனால் அவர்களின் ஆடைகளையும் ஆபரணங்களையும் தெளிவாகவும் பளபளப்பாகவும் வரைந்த ஓவியர் ஆதிமூலம் அவர்களின் முகங்களை கறுப்பாய் வரைந்தார். அதாவது அந்த அடிமைகளின் சுகபோகங்களை அவர்களின் உடை பேசுகிறது. அவர்களின் முகங்களைக் கறுப்பாகத் தீட்டியதன் பொருள்-அந்த அரசர்கள் சொந்த முகங்களை இழந்தவர்கள் என்பதைக் கலை நேர்த்தியோடு ஆதிமூலம் முன்வைத்த ஓவியங்கள் அவை. இது குறித்து Lines from an Artistic Life – The Drawings of Adimoolam என்ற தனது ஓவிய நூலில் பேசுகிறார். ஏறக்குறைய 160 பக்கங்கள் கொண்ட இந்தப் புத்தகம் ஆதிமூலத்தின் கறுப்பு வெள்ளைக் கோட்டோவியங்களால் நிரம்பி வழிகிறது.