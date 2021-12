திருச்சி - ஊறும் வரலாறு - 23: சொல் புதிது - கவிஞர் திருலோக சீதாராம்!

திருலோக சீதாராம் நமக்குத் தந்த இலக்கியக் கொடைகள் காலத்தை வென்று நம்மோடு பேசுகின்றன. 1967-ல் வந்த ’கந்தருவ கானம்’ ; 1957-ல் அவர் மொழிபெயர்த்த ’சித்தார்த்தன்’; 1961-62, 1971-72 ஆண்டுகளில் அவர் எழுதி சிவாஜியில் வந்த கட்டுரைகளின் தொகுப்பான ’இலக்கியப்படகு’; கவிதைத் தொகுதி ’உதயம்’; அவர் தொகுத்த மற்றவர் கவிதைகள் அடங்கிய ’புதுத்தமிழ் கவிமலர்கள்’ ; பாரதி பற்றி ஆனந்த விகடனில் எழுதிய தொடரான ’புதுயுகக் கவிஞர்’ ; மொழிபெயர்த்த ’தெலுங்கு ஓரங்க நாடகங்கள்’ ; மொழிபெயர்ப்பில் வந்த ’மனுதர்ம சாஸ்திரம்’ ; 1952-ல் வந்த ’உழைப்பின் உயர்வு’, ’அதிசய மனிதர் ஜி.டி.நாயுடு’ இவற்றோடு டி.என்.ஆர் உருவாக்கிய THE POETICAL WORKS OF TIRULOKA SITARAM WITH TRANSLATION AND NOTES. சாகித்ய அகாதெமி கொண்டுவந்துள்ள இராஜாமணி எழுதிய திருலோக சீதாராம். இப்படிப் பல பொக்கிஷங்களைத் தந்தவர் திருலோக சீதாராம்.