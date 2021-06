பூர்வகுடி கவிஞர் Natalie Diaz-க்கு புலிட்சர் விருது... இவர் கவிதைகள் கலங்கடிப்பது ஏன்?

நடாலி இரண்டாம் தொகுப்பான ‘’Post Colonial Love Poem’’- ற்கு Pulitzer விருது 2021 வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இவர் Needles California வின் ஃபோர்ட் மஹாவியில் 1978-ல் பிறந்தவர். இவரது முதல் கவிதை தொகுப்பு 2012-ல் வெளி வந்த 'When My Brother Was An Aztec'. இவர் தேசிய அளவிலான கூடைபந்தாட்ட வீரரும் கூட. தற்போது அரிசோனா பல்கலைக்கழகத்தில் Creative Writing MFA program-ன் பேராசிரியராக பணியாற்றுகிறார்.