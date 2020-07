``என் கதைகளில் வெளிப்படுவது பாலியல் சார்ந்த சூழல்களல்ல, அதன் பின்னணி குரூரங்கள்!’’ - லட்சுமி சரவணகுமார்

`` `விளிம்புநிலை மனிதர்கள்' என்ற வார்த்தைப் பிரயோகத்தையே இப்போது நான் வெறுக்கிறேன். விளிம்புநிலை மனிதர்களைப் பற்றிய கதை என்று ஒரு கதையைச் சொன்னால், `நான் அவர்களைவிட மேலானவன்’ என்ற குரல் இருப்பதாகத்தானே அர்த்தம். என் கதைகளில் விளிம்புநிலை மனிதர்களைப் பற்றி நுட்பமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ற கருத்திலேயே நான் மாறுபடுகிறேன். சப்வேயின்கீழ் வாழும் மனிதர்களைப் பற்றியோ, வீடில்லாமல் பாலத்துக்குக் கீழே ஒதுங்கி வாழும் மனிதர்களைப் பற்றி நான் ஒரு பார்வையாளனாக இருந்துதான் எழுதியிருக்கிறேன். `இன்னும் அவர்களின் பிரச்னைகளைச் சரியாகப் புரிந்துகொள்ளவில்லையோ...’ என்ற சந்தேகமும் எனக்குள் இருக்கின்றன. அந்தக் கதைகளை இப்போது நான் எழுதினால், வேறு மாதிரியாக எழுதவே வாய்ப்பிருக்கிறது. நாம் வெறும் நுகர்வோராக மட்டுமே மாறிப்போயிருக்கும் இந்தக் காலத்தில், வர்க்கரீதியாக சில வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், அனைவரும் ஒரே தராசுத்தட்டில்தான் இருக்கிறோம். ஒரு வியாபாரியின் முன்னால் நாம் அத்தனைபேருமே நுகர்வோர். ஏதோவொரு வகையில் நம் உழைப்பு சுரண்டுப்பட்டுக் கொண்டேயிருக்கிறது. சமூகரீதியில் ஒடுக்கப்பட்டவர்களும், பொருளாதார ரீதியில் வாய்ப்பிழந்தவர்களும் ஒருங்கிணைந்து குரல் எழுப்ப வேண்டிய காலகட்டமிது. Many small people, in small places, doing small things can change the world. - எட்வர்தோ காலியானோவின் வரிகளை இங்கே ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன்.’’