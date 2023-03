ஒரு பைக்கைக் கட்டுப்படுத்த 6 கன்ட்ரோல்கள்... அது என்ன?

‘விபத்து எதனால் நடக்கிறது’ என்று சொல்லுங்கள்’ என்று எங்கள் கோச் கேட்டார். ‘கவனக்குறைவு’ என்பதுதான் பெரும்பாலானவர்களின் பதிலாக இருக்கிறது. இது உண்மைதான்; அந்தக் கவனக்குறைவு எதனால் வருகிறது? சிந்தனைகள் சிதறுவதால்! மிகச் சரி; ஆனால், இதைத் தாண்டி நம் பார்வை என்றொரு விஷயம் இதற்குப் பின்னால் இருக்கிறது. ஆம், நம் பார்வை எங்கே இருக்கிறதோ, அங்குதான் நமது பைக் நம்மை அறியாமல் போகும்; நம் கை ஆக்ஸிலரேட்டர் முறுக்கும். கொஞ்சம் புரியாதது மாதிரி இருக்கும்! ஆனால்....

இப்படிச் சொல்லித் தரப்பட்டது ஓர் அற்புதமான பயிற்சி வகுப்பில். அதுவும் ரேஸ் வகுப்பு. ‘கலிஃபோர்னியா சூப்பர் பைக் ஸ்கூல்’ எனும் மிகப் பெரிய டிரைவிங் ஸ்கூல்தான் ஓர் அற்புதமான ரேஸ் பயிற்சி வகுப்பை ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள். இதில் நாம் மீடியா சார்பாகக் கலந்து கொண்டேன்.

அடடா, சும்மா ஆக்ஸிலரேட்டர் முறுக்கினால் பைக் பறக்கும் என்பதைத் தாண்டி, ரேஸில் இத்தனை விஷயங்கள் அடங்கிக் கிடக்கிறதா என்று என்னுடன் சேர்ந்து பலர் உணர்ந்த தருணம். ஏற்கெனவே 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அதற்கு 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எனக்கு இந்தப் பயிற்சி ஒன்றும் புதிதில்லை. சென்னை எம்எம்ஆர்டி ரேஸ் ட்ராக்கும் புதிதில்லை. ஆனாலும், புதிய மாணவன் போல் நம்மை உற்சாகத்திலேயே வைத்திருக்கிறார்கள், CSS (California SuperBike School) அகாடமியின் கோச்கள். இதற்காகவே அமெரிக்காவில் இருந்து ஏகப்பட்ட கோச்கள் வந்திருந்தார்கள்.

A for ஆக்ஸிலரேட்டர், B for பிரேக்ஸ், C for க்ளட்ச் என்பதெல்லாம் இங்கே கிடையாது. இங்கே A for Apex, C for Cornering என்று டெக்னிக்கலாகச் சொல்லித் தருகிறார்கள். அதுதான் CSS–ன் ஸ்பெஷல்.

இதில் சூப்பர் பைக் வைத்திருக்கும் யாரும் கலந்து கொண்டு இந்த ரேஸிங் ஜயன்ட்களிடம் பயிற்சி பெறலாம். என்ன, இதற்கு ஒரு கட்டணம்! நமக்குக் கிடைத்தது டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் 200 பைக். ட்ரையம்ப், பிஎம்டபிள்யூ, கவாஸாகி நின்ஜா, டுகாட்டி என்று ஏகப்பட்ட சூப்பர் பைக் உரிமையாளர்கள் வந்திருந்தார்கள். கிட்டத்தட்ட 30 முதல் 40 பேர் இருக்கும். வெள்ளை, மஞ்சள், பச்சை என்று சில கலர்களாக பேட்ஜ்களாகப் பிரித்துப் பயிற்சி கொடுத்தார்கள். எனக்குப் பச்சை நிறம்! கறுப்பு நிற டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ரேஸ் பைக். மொத்தம் 3 நாள் பயிற்சி வகுப்பில் நான் கற்றுக் கொண்டது.

முதலில் தியரி க்ளாஸ்; அதாவது வகுப்பு. அப்புறம் ரேஸ் ட்ராக்கில் பிராக்டிக்கல் வகுப்பு. இங்கே கற்றுக் கொண்ட பயிற்சியை ட்ராக்கில் 25 நிமிடத்துக்குள் செய்து முடிக்க வேண்டும். ரேஸ் ட்ராக்குகளில் கொடிகளின் முக்கியத்துவம் பற்றித் தெரிந்து கொண்டுதான் களமிறங்குவது நல்லது. சிக்னலில் பச்சை விளக்கு எரிந்தால் போகலாம்; சிவப்பு எரிந்தால் நிற்க வேண்டும் என்பது மாதிரியான டாஸ்க் இல்லை இது. மஞ்சள் கொடிக்கு என்று ரேஸர் ஒரு விஷயம் செய்ய வேண்டும்; இதுவே செக்கர்டு கொடி, அதாவது கறுப்பு–வெள்ளை செஸ்போர்டு நிற கொடி என்றால், அதற்கு ஒரு அர்த்தம். இப்படி கொடிகளிலேயே கோடி விஷயங்கள் சொல்லித் தந்தார்கள்.

ஆக்ஸிலரேட்டர் முறுக்கினால், பைக் பறக்கும்; ஓகே! ஆனால், இந்த வேகம் என்பது புத்திசாலித்தனமில்லை. யார் ஆக்ஸிலரேட்டர் முறுக்கினாலும் பைக் பறக்கத்தான் செய்யும். அந்த வேகத்தில் பைக்கை கன்ட்ரோல் செய்யும்விதத்தில்தான் நம் விவேகம் இருக்கிறது என்றார்கள்.

ஒரு பைக்கை ஸ்டேபிளைஸ் செய்ய, அதாவது கட்டுக்குள் கொண்டுவர 6 விதமான கன்ட்ரோல்கள் உண்டு. அது என்ன தெரியுமா?

1.த்ராட்டில், 2.முன் பக்க பிரேக், 3.பின் பக்க பிரேக், 4.ரியர் பிரேக், 5.ஸ்டீயரிங் 6.கியர்

இந்த 6–ம்தான் ஒரு பைக்கை கன்ட்ரோல் செய்யும் முக்கியமான கன்ட்ரோல்கள். இதில் ஸ்டீயரிங் கன்ட்ரோல் என்பது மட்டும்தான் பைக்கின் திசையை மாற்ற மட்டும் பயன்படும் கன்ட்ரோல். மற்றவை அனைத்தும் வேகத்துக்குத் தொடர்பானவை. மீதமுள்ள ஐந்தையும் சரியாகச் செய்தால்தான் பைக் உங்கள் சொல்படி கேட்கும்.

ஒரு பைக்கில் வேகமாகச் செல்ல என்ன செய்ய வேண்டும்? த்ராட்டிலை முறுக்க வேண்டும். ஒரு கார்னரில் திரும்ப என்ன செய்ய வேண்டும்? ஹேண்டில்பாரைத் திருப்ப வேண்டும். அப்படித் திரும்பும்போது வளைவில் விழாமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? வளைவுக்கு ஏற்ப சரியான வேகத்தில் செல்ல வேண்டும்.

`இவ்வளவுதானா, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கே’ என்று நீங்கள் சொல்வது கேட்கிறது. ஆனால் இம்மூன்று செயல்களையும் பிரேக்கைப் பயன்படுத்தாமல் செய்ய வேண்டும். ஒரு சில விநாடிக்குள் முடிவெடுத்துச் செயல்பட, முழு கவனத்துடன் கொண்ட பயிற்சி தேவை. இதை ட்ராக்கில் நான் செய்து பார்த்தபோது ‘ஆஹா’ என்று எனக்கு நானே பெருமையாக உணர்ந்த தருணம் நடந்தது.