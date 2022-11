நச்சுனு 4 டெக்னாலஜி! கார்களுக்கு ADAS மாதிரி பைக்குகளுக்கு ARAS வந்தால்!

சினிமாவுக்கு நடிகர்கள், இசையமைப்பாளர், இயக்குநர் தவிர– Behind the Scenes –ல் ஏகபபட்ட பேர் வேலை பார்ப்பார்கள். அதேபோல், பைக்குகளுக்கும் Behind the Scenes–ல் ஏகப்பட்ட நிறுவனங்கள் இருக்கும். ‘இந்த பைக் செமையா இருக்குல்ல… அதுல இந்தத் தொழில்நுட்பம் சூப்பர்ல’ என்று நமது பாராட்டுக்கள்… அந்த பைக் நிறுவனங்களைத் தாண்டி உண்மையிலேயே போக வேண்டியது – அந்தத் தொழில்நுட்பங்களின் கண்டுபிடிப்பாளர்களைத்தான். அப்படி ஒரு Behind the Scenes பிதாமகன்தான் ‘Continental Automotive India’ எனும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம். இந்த நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்பங்கள் இல்லாத பைக்குகளை நான்/நீங்கள் ஓட்டியிருக்க முடியாது. ஏபிஎஸ் பிரேக்கிங்கில் பழம் தின்று கொட்டை போட்ட கான்டினென்ட்டல் ஆட்டோமேட்டிவ், இன்னும் சில புதிய தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது.



பைக்குகளுக்கு என்றே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அந்த முக்கியமான 4 விஷயங்களை அனுபவித்து ஓட்டிப் பார்க்க… நம்மை ஓசூருக்கு அடுத்து உள்ள Taneja Aerospace எனும் ரன்வே–க்கு அழைத்திருந்தது கான்டினென்ட்டல் ஆட்டோமோட்டிவ். புத்தம் புது ஹெல்மெட், ரைடிங் கியர் என்று பக்கா ரைடராகக் கிளம்பினேன்.



பைக்குகளுக்கு மொத்தம் 4 கண்டுபிடிப்புகளை அறிமுகப்படுத்துகிறது கான்டினென்ட்டல். அவற்றை என்ஜாய் செய்து ஓட்டிய அனுபவத்தை உங்களுக்குப் பகிர்கிறேன்.