பாவம் ஓலா, ஏத்தர், டிவிஎஸ் - யாருக்கும் எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வாங்க இன்ட்ரஸ்ட் இல்லை; ஏன் தெரியுமா?

சில ஆண்டுகளுக்கு பெட்ரோல்/டீசல் விலை ஏறியபோது, இதன் நிலைமையே தலைகீழாக இருந்தது. இப்போது எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களின் விற்பனை அதலபாதாளத்தில் போய்க் கொண்டிருப்பது – கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம்.

Automobile EV Scooters | எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்ஸ்