Published: 19 Jun 2023 9 AM Updated: 19 Jun 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

Matter Aera: ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஓலாவை முந்திய மேட்டர் பைக்; இந்த பைக்ல ஏகப்பட்ட மேட்டர் இருக்குங்க!

மேட்டர் பைக்கில் ஒரு முக்கியமான மேட்டர் இருக்கிறது. அதாவது, இந்தியாவின் முதல் கியர் சிஸ்டம் கொண்ட எலெக்ட்ரிக் பைக் மேட்டர் ஏராதான். ஆம், இந்த எலெக்ட்ரிக் பைக்கில் 4 ஸ்பீடு கியர்பாக்ஸ் இருக்கிறது.

Automobile Matter Aera Electric Bike