Published: 11 Aug 2023 11 AM Updated: 11 Aug 2023 11 AM

Ola: S1 Pro அல்லது S1 Air எந்த ஓலா ஸ்கூட்டர் வாங்கலாம்? என்ன வித்தியாசம்?

ஆக்டிவாவை விட 3 கிலோ குறைவான எடை, ஓலாவின் காஸ்ட்லி மாடலில் இருக்கும் அதே டச் ஸ்க்ரீன், அதே வீல்கள்…. ஆனால் பேட்டரி, மோட்டார் என ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் இருக்கின்றன ஓலாவின் புது மாடலான S1 Air எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரில்.