Published: 05 Aug 2023 11 AM Updated: 05 Aug 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

ஆடிப்பெருக்கு நாளில் நடந்த அதிசயம் - ராயல் என்ஃபீல்டு சிட்டி ஆகும் மதுரை! ஏன் தெரியுமா?

பாரம்பரியப் பண்பாட்டு நகரம், திருவிழாக்களின் நகரம் எனப் போற்றப்படுகின்ற மதுரையில், சித்திரைத் திருவிழா மாதிரி இன்னொரு திருவிழாவும் ஃபேமஸ். அது ராயல் என்ஃபீல்டு புக்கிங் திருவிழா.