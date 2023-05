Published: 08 May 2023 4 PM Updated: 08 May 2023 4 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

Viral Video: `இதெல்லாம் டூமச்!' முத்தம் கொடுத்தவாறே பைக் ரைடு; வைரலாகும் பெண்களின் பைக் ஸ்டன்ட்!

அது ஒரு பழைய ஹீரோ ஹோண்டா சூப்பர் ஸ்ப்ளெண்டர் பைக் என்று தெரிகிறது. அந்த பைக் 60 கிமீ வேகத்தைத் தாண்டிப் போய்க் கொண்டிருக்கலாம். இருவரும் ஹெல்மெட் அணியவில்லை. அந்த பைக்கின் நம்பர் பிளேட் தமிழ்நாடு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் என்பது கூடுதலாகக் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம்.

Automobile Girls Bike Stunt | பெண்களின் பைக் ஸ்டன்ட்