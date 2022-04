யமஹா பைக் இருந்தால் நீங்களும் ரேஸ் ட்ராக்கில் ஓட்டலாம்!

யமஹா R15M ட்ராக் பெர்ஃபாமன்ஸ் மிக அருமையாக இருந்தது. ரேஸிங் ஏரோடைனமிக்ஸ், ஸ்லிப்பர் க்ளட்ச் என எக்ஸ்ட்ரா அம்சங்கள்… நெடுஞ்சாலை யிலேயே பறக்கலாம். ட்ராக்கில் சொல்லவா வேண்டும்! எனக்கு ஒரே ஒரு குறை – 8 லேப்கள்தானா! என்னைப் போன்றே பல வாடிக்கையாளர்கள் ‘உச்’ கொட்டுவதைப் பார்த்தேன். இன்னும் பல லேப்கள் ஓட்டிக்கொண்டே இருக்கலாமா என்று தோன்றியது. தனது தலைவர் படத்தை FDFS (First Day First Show) பார்த்துவிட்டு உற்சாகமாக வருவார்களே… அதுபோன்ற தொரு ஆனந்தம் அனைவரிடமும். FDFTD (First Day First Track Ride) செய்தவர்களிடம் விசாரித்தேன்.

‘‘8 லேப் பத்தலை சார்… ஒரு 10–ஆவது கொடுத்திருக்கலாம்!’’

‘‘ட்ராக்கில் ஓட்டுறது இவ்வளவு சுகமாவா இருக்கும்!’’

‘‘ஏதோ ரோலர் கோஸ்டர்ல போற மாதிரி இருக்குங்க!’’

‘‘நான் ஆர்15 வெச்சிருக்கேன். என் பைக் இவ்வளவு டாப் ஸ்பீடு போகணும்னு இன்னைக்குத்தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்!’’

‘‘கார்னரிங்ல போகும்போதுதான் த்ரில்லிங்கா இருந்துச்சு! அப்போ ரேஸ் ஓட்டுறது இவ்வளவு கஷ்டமா!’’

என்று வெள்ளந்தியாகச் சொன்னார்கள் பல ஃபர்ஸ்ட் டே ட்ராக் ரைடர்கள்.