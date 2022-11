உள்ளே ஜிம்… வெளியே டிராகன்! இது மற்ற சீனத் தயாரிப்பு மாதிரி இல்லை!

எதிர்பார்க்கப்படும் விலை: சுமார் 30 – 35 லட்சம்

பொதுவாக, சீனத் தயாரிப்புகளைப் பற்றி ஒரு குறைபாடு இருந்து வருகிறது. பில்டு குவாலிட்டி சுமார் ரகம், தரம் ஜெர்மனியத் தயாரிப்புகள் அளவுக்கு இருக்காது என்று. ஆனால், BYD நிறுவனத்தின் புத்தம் புதிய ‘அட்டோ 3’ கார் அப்படி இருக்காது என்று நினைத்தேன். அதன் லாஞ்ச் முடித்துவிட்டு வந்த மறுநாள், செய்திகளில் அடிபட்டது அட்டோ 3. ‘‘சீனத் தயாரிப்பான அட்டோ 3 கார், யூரோ என்கேப்பின் பாதுகாப்பு க்ராஷ் டெஸ்ட்டிங்கில் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கிறது!’’

நிஜம்தான்! ‘அட்டோ 3’, BYD–க்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளாக்ஷிப் மாடலாக ஆனாலும் ஆச்சரியமில்லை. `Build Your Dreams’ என்பதுதான் BYD–ன் விரிவாக்கம். ஏற்கெனவே BYD–ல் இருந்து E6 எனும் எலெக்ட்ரிக் எம்பிவி ஒன்று வெளிவந்தது. ‘1.60 ரூபாய்க்கு 1 கிமீ’ எனும் தலைப்பில் நம் அட்டைப் படத்தில்கூட வசீகரித்தது BYD E6. ஆனால், அது ஃப்ளீட் மார்க்கெட்டுக்கான கார். இப்போது பேசஞ்ஜர் மார்க்கெட்டில் ஓர் அற்புதமான எஸ்யூவியை (அப்படித்தான் சொல்கிறார்கள்) வெளியிட்டிருக்கிறது, சீனாவைச் சேர்ந்த BYD நிறுவனம்.

‘BYD Atto 3’ எனும் அந்த எஸ்யூவியின் லாஞ்ச்சுக்கு டெல்லி வரை சென்றிருந்தேன். அவசர அவசரமாக வாக் அரவுண்ட் வந்தேன் அட்டோவை.

அதென்ன அட்டோ?

நான்கூட முதலில் ஒரு எலெக்ட்ரிக் ஆட்டோவைத்தான் லாஞ்ச் செய்யப் போகிறது BYD என்று நினைத்திருந்தேன். ஆனால், அது ‘அட்டோ 3’ எனும் எலெக்ட்ரிக் எஸ்யூவி எனும்போது இன்னும் உற்சாகமாக இருந்தது. அதென்ன அட்டோ?

(Atto) அட்டோ பற்றி இயற்பியல் மாணவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரிந்திருக்கும். Atto Second, Zepto second, Pico Second என்று இயற்பியல் மாணவர்களைக் கேட்டால் உற்சாகமாகி விடுவார்கள். 1×1018 of a second – இதுதான் அட்டோவின் விளக்கம். அதாவது, ஒரு விநாடியின் quintillionth மதிப்புதான் இது. அதாவது ‘பில்லியன் பில்லியன்’தான் க்வின்ட்டில்லியன். ஓகே! விஷயத்துக்கு வரலாம்.

வேகத்தைக் குறிப்பிடும்விதமாக, அட்டோ செகண்டின் நினைவாக இதற்கு Atto 3 என்று பெயர் வைத்திருக்கிறது BYD. நிஜம்தான்; இது பெர்ஃபாமன்ஸை முன்னிறுத்தியே இதைச் செதுக்கியிருக்கிறார்கள். இது 0–100 கிமீ–யை 7.3 விநாடிகளில் கடக்கும் என்கிறது BYD. ஒரு எலெக்ட்ரிக் காருக்கு இத்தகைய பெர்ஃபாமன்ஸ் வேண்டுமென்றால், பேட்டரியும் மோட்டாரும் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருந்தால்தான் சாத்தியம்.

அதென்ன பிளேடு பேட்டரி?

சில எலெக்ட்ரிக் கார் நிறுவனங்கள், மற்ற பேட்டரி நிறுவனங்களிடம் கையேந்தும். ஆனால், BYD அப்படிச் செய்யவில்லை. சொந்தமாகவே பேட்டரித் தயாரிப்பையும் கவனித்துக் கொள்கிறது BYD.

BYD பற்றி நம் ஊருக்கு வேண்டுமானால் தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால், உலகப்புகழ் பெற்ற அமெரிக்காவின் டெஸ்லாவுக்குச் சிம்ம சொப்பனம் என்றால், அது BYDதான். ட்ரக், பஸ், பேட்டரித் தயாரிப்பு என்று எலெக்ட்ரிக் மொபிலிட்டியில் BYD, ஆண்டுக்குப் பல மில்லியன் டாலர்களை டர்ன்ஓவர் செய்கிறது என்பது கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம்.

அந்த பேட்டரியிலும் விழி விரிய வைக்கிறது BYD. ‘பிளேடு பேட்டரி’ (Blade Battery) என்று சொல்லக்கூடிய, சக்தி வாய்ந்த லித்தியம் அயன் பேட்டரியைச் சொந்தமாகத் தயார் செய்து இதில் பொருத்தி இருக்கிறது. இது நம் ஊர் வெப்பநிலையைச் சமாளிக்கும் அளவுக்கு, தெர்மல் ரன்அவே தீ விபத்துகளிலிருந்து விதிவிலக்காக இருக்கும் என்கிறது BYD. இதற்காக நம் எதிரேயே Nail Penetration என்று சொல்லக் கூடிய ஒரு சோதனையைச் செய்து காட்டினார்கள்.

பேட்டரி பவர் மற்றும் சார்ஜிங்

இந்த பேட்டரி பேக்கின் பவர் 60.48kWh. இதிலுள்ள எலெக்ட்ரிக் மோட்டாரின் பவர், 150kW. அதாவது 204Bhp பவர் கிடைக்கும். இது இந்த செக்மென்ட்டின் ஹூண்டாய் கோனா (176bhp), எம்ஜி ZS (136bhp) போன்ற கார்களைவிட அதிகம். இதன் டார்க் 310Nm. இது கோனாவைவிடக் குறைவுதான். ஆனால், எம்ஜியை விட அதிகம்.

7kW கொண்ட AC ஸ்லோ சார்ஜிங் வசதி இருக்கிறது. கோனா, எம்ஜியைப்போல் நம் வீட்டில் சாதாரண 3 பின் பிளக் பாயின்ட்டில் இதை சார்ஜ் செய்யும் ஆப்ஷன் இல்லை. ஆனால், அதற்குப் பதிலாக AC Fast Charging ஆப்ஷன் உண்டு. இதிலுமே 100% சார்ஜ் ஏறுவதற்கு சுமார் 9 – 10 மணி நேரம் ஆகும். இத்தனை பெரிய காஸ்ட்லி காரில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இல்லாமல் இருக்குமா? 80kW ஃபாஸ்ட் DC சார்ஜர் ஆப்ஷனும் இதில் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இது 80% சார்ஜை வெறும் 50 நிமிடங்களில் ஏற்றி விடுகிறது.

அட்டோவின் பேஸ் வேரியன்ட்டில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பேட்டரி பேக்கும் உண்டு. அதன் பவர் குறைவு. 49.92kWh பவர்தான் கொண்டிருக்கும் அது. இதற்கு சார்ஜிங் நேரம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும்.