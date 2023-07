மூட்டு வலிப் பிரச்னைக்கு எடப்பாடியார் தேர்ந்தெடுத்த சொகுசு வேன் அர்பானியா - ஜஸ்ட் 35 லட்சம்தான்!

Published: 04 Jul 2023 9 AM Updated: 04 Jul 2023 9 AM

மூட்டு வலிப் பிரச்னைக்கு எடப்பாடியார் தேர்ந்தெடுத்த சொகுசு வேன் அர்பானியா - ஜஸ்ட் 35 லட்சம்தான்!

மருத்துவர்களின் அறிவுரைப்படி சொகுசாகப் பயணிக்க வேண்டும் என்பதற்காக, அர்பானியா டெம்ப்போவுக்கு டிக் அடித்திருக்கிறார் எடப்பாடி. TN52A J0010 என்ற எண் கொண்ட இந்த அர்பானியா வேன், சங்ககிரியைச் சேர்ந்த கே.வெங்கடாசலம் என்பவரின் பெயரில் மே 5, 2023 அன்றைய தேதியில் பதிவாகி இருக்கிறது.

Automobile Force Urbania